Mulher cai e bate a cabeça durante roubo de bolsa em Jandaia do Sul

976
Uma mulher precisou de atendimento médico após ser vítima de um roubo na tarde deste domingo (6), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central de Jandaia do Sul.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima caminhava pela via pública acompanhada de uma amiga quando um homem em uma motocicleta se aproximou e puxou a bolsa que ela carregava no ombro.
Devido à força utilizada pelo criminoso, a mulher perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça contra o chão. A Defesa Civil foi acionada, realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.
Na unidade hospitalar, a médica de plantão constatou um edema na região posterior da cabeça, próximo à nuca. No momento da avaliação, não foram identificadas outras lesões aparentes.
O autor do roubo fugiu levando a bolsa e os pertences da vítima, tomando rumo ignorado.
A Polícia Militar realizou contato com os familiares da mulher, que compareceram ao hospital. Eles receberam orientações sobre os procedimentos legais que devem ser adotados junto à Polícia Judiciária.
Até o momento, o suspeito não havia sido localizado.
Compartilhar