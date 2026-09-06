Adolescente de 17 anos é agredida ao tentar impedir briga em Jandaia do Sul; agressor foi preso

Motorista fica ferida após colidir na traseira de carreta em Jandaia
Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na manhã deste domingo (6), na BR-376, em Jandaia do Sul, na região próxima...
Adolescente de 17 anos é agredida ao tentar impedir briga em Jandaia do Sul;...
Uma adolescente de 17 anos foi agredida na madrugada deste domingo (6), durante uma ocorrência registrada na Travessa Itamy, em Jandaia do Sul. Segundo a...
Mulher perde R$ 4,5 mil após golpista se passar por filho em Jandaia do...
Uma mulher de 57 anos foi vítima de um golpe que resultou em um prejuízo de R$ 4,5 mil em Jandaia do Sul. O...
Médica é encontrada morta a facadas em Maringá; marido recebeu voz de prisão
A médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi encontrada morta a facadas dentro do apartamento onde morava, em um condomínio localizado...
Carro bate na traseira de carreta na BR-376, em Jandaia do Sul
Uma colisão traseira foi registrada por volta das 19h30 deste sábado (5), na BR-376, nas proximidades da Sociedade Rural de Jandaia do Sul. De acordo...
Van do CREF9/PR atende profissionais de Educação Física em Jandaia do Sul
Jandaia do Sul recebeu, nesta quinta-feira, 3 de setembro, a Van do CREF9/PR, iniciativa que tem como objetivo aproximar o Conselho Regional de Educação...
Ocorrências policiais movimentam a noite e a madrugada em Jandaia do Sul
A Polícia Militar registrou diferentes ocorrências em Jandaia do Sul entre a tarde de sexta-feira (4) e a madrugada deste sábado (5). Entre os...
Touro de rodeio escapa e mata mulher em Barbosa Ferraz
Uma mulher morreu na noite desta sexta-feira (4) após ser atingida por um touro que escapou durante os preparativos para um rodeio em Barbosa...