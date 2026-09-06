Adolescente de 17 anos é agredida ao tentar impedir briga em Jandaia do Sul; agressor foi preso

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Uma adolescente de 17 anos foi agredida na madrugada deste domingo (6), durante uma ocorrência registrada na Travessa Itamy, em Jandaia do Sul.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta da 1h08 para atender uma ocorrência de lesão corporal e ameaça. Conforme o relato repassado aos policiais, a adolescente estava na residência da avó acompanhada do namorado, de 18 anos, após ambos retornarem do trabalho.
Ainda segundo as informações, um homem de 43 anos chegou ao imóvel visivelmente alterado e iniciou uma discussão com o namorado da jovem. Em determinado momento, ele teria tentado agredir o rapaz.
Ao tentar intervir para encerrar a briga, a adolescente foi empurrada e atingida por três socos na região da cabeça. O namorado dela também teria sido agredido com diversos golpes na cabeça e, posteriormente, ameaçado de morte pelo suspeito.
Quando os policiais chegaram ao local, o homem foi abordado. De acordo com a PM, ele apresentava sinais de embriaguez e indícios de uso de substâncias ilícitas.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
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