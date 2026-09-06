Médica é encontrada morta a facadas em Maringá; marido recebeu voz de prisão

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A médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi encontrada morta a facadas dentro do apartamento onde morava, em um condomínio localizado na Zona 2 de Maringá. O caso foi registrado na noite deste sábado (5) e é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.
Gassi Paola atuava como médica da família em Sarandi. No momento do crime, o filho do casal, um bebê de aproximadamente oito meses, também estava no apartamento e foi encontrado em um sofá.
O principal suspeito é o marido da vítima, João Vitor Romeiro, de 25 anos. Ele foi localizado pela Polícia Militar em Mandaguari apresentando ferimentos no pescoço. Segundo a PM, testemunhas relataram que o homem teria confessado ter matado a esposa no apartamento onde o casal morava.
Após as informações, os policiais foram até o imóvel em Maringá e encontraram a médica já sem vida. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, sob escolta policial, ao Hospital Universitário de Maringá para atendimento médico.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. O suspeito permanece à disposição da Justiça.
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