Motorista fica ferida após colidir na traseira de carreta em Jandaia

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Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na manhã deste domingo (6), na BR-376, em Jandaia do Sul, na região próxima ao antigo IBC.
De acordo com as informações iniciais, o automóvel colidiu contra a traseira da carreta, que trafegava em baixa velocidade, sentido Jandaia. Um dos pneus do veículo de carga teria estourado, o que teria obrigado o motorista a reduzir a velocidade.
A condutora do carro recebeu atendimento da equipe da Brigada Comunitária e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul.
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