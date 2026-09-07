Mulher cai e bate a cabeça durante roubo de bolsa em Jandaia do Sul
Uma mulher precisou de atendimento médico após ser vítima de um roubo na tarde deste domingo (6), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região...
Felipe aniversariando
Aniversariando nesta segunda-feira (7) o agente da Defesa Civil Felipe Gonçalves. Amigos enviam Parabéns.
Caminhão carregado com frutas tomba na BR-376 e deixa motorista ferido em Apucarana
Um motorista de 36 anos ficou ferido após o caminhão que conduzia, carregado com frutas, tombar na manhã deste domingo (6), na BR-376, em...
Motorista fica ferida após colidir na traseira de carreta em Jandaia
Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na manhã deste domingo (6), na BR-376, em Jandaia do Sul, na região próxima...
Adolescente de 17 anos é agredida ao tentar impedir briga em Jandaia do Sul;...
Uma adolescente de 17 anos foi agredida na madrugada deste domingo (6), durante uma ocorrência registrada na Travessa Itamy, em Jandaia do Sul. Segundo a...
Mulher perde R$ 4,5 mil após golpista se passar por filho em Jandaia do...
Uma mulher de 57 anos foi vítima de um golpe que resultou em um prejuízo de R$ 4,5 mil em Jandaia do Sul. O...
Médica é encontrada morta a facadas em Maringá; marido recebeu voz de prisão
A médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi encontrada morta a facadas dentro do apartamento onde morava, em um condomínio localizado...
Carro bate na traseira de carreta na BR-376, em Jandaia do Sul
Uma colisão traseira foi registrada por volta das 19h30 deste sábado (5), na BR-376, nas proximidades da Sociedade Rural de Jandaia do Sul. De acordo...