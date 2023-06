Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

QUANTIDADE VAGA 2 Ajudante de açougueiro 1 Ajudante de carga e descarga 1 Atendente de farmacia 1 Cozinheira 1 Consultor de vendas 1 Eletricista de instalações de veículos 1 Empacotador (Vaga PCD) 10 Magarefe (Aurora) 1 Mecânico de suspensão 2 Operador de caixa 1 Operador de máquinas fixas (Vaga PCD) 1 Pintor de automóveis 1 Recepcionista 1 Repositor 1 Representante comercial 1 Soldador de veículos 1 Vendedora

Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

Rua Senador Souza Naves, 775 – CEP 86.900-000

Centro – Jandaia do Sul – PR

telefone/fax: (43) 3432 – 4277