Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

QUANTIDADE VAGA 1 Atendente de balcão 1 Atendente de farmacia 1 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de marceneiro 1 Auxiliar técnico de refrigeração 2 Costureira de maquinas industriais 1 Consultor de vendas 1 Motorista de caminhão caçamba (CNH D) 1 Motorista entregador (CNH A/B) 10 Magarefe (Aurora) 1 Operador de maquina de corte de roupas 1 Operador de máquinas fixas (Vaga PCD) 2 Representante comercial 1 Tratorista (CNH B)

Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

Rua Senador Souza Naves, 775 – CEP 86.900-000

Centro – Jandaia do Sul – PR

telefone/fax: (43) 3432 – 4277