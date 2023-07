Usuário de drogas invade apartamento de vizinha em Jandaia

Na tarde de domingo, 9 de julho de 2023, uma ocorrência de violação de domicílio foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul. De acordo com informações recebidas, houve relatos de um indivíduo tentando forçar a entrada em um apartamento localizado na Avenida Tancredo Neves, no centro da cidade.

No local estavam a moradora e suas netas.

As equipes policiais se deslocaram até o endereço mencionado e, ao entrar no prédio, foram abordadas por uma mulher que informou sobre a presença de um homem dentro de seu apartamento. Ao adentrarem o local, os policiais puderam visualizar o indivíduo segurando uma faca.

Imediatamente, foi dada voz de abordagem ao homem, que acatou a ordem sem resistência, soltando a faca e permitindo a aproximação dos policiais. Por medidas de segurança, considerando os sinais de confusão psicomotoras apresentados pelo autor, foram utilizadas algemas, conforme a súmula vinculante 11 do STF, a fim de resguardar a integridade da equipe policial.

Durante a abordagem, o autor admitiu ter feito uso de entorpecentes e indicou que havia drogas no seu apartamento, vizinho ao da vítima. Ele levou os policiais até o local e informou onde a substância estava guardada. Durante a busca, foi encontrada uma quantidade total de 0,9 miligramas de maconha.

Além das drogas, foram localizados e apreendidos também alguns medicamentos e anabolizantes na residência. O autor, juntamente com os materiais apreendidos, foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

A vítima foi questionada sobre o desejo de representação contra o autor, porém ela declinou de prosseguir com o processo, sendo devidamente orientada pelos policiais.