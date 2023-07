Trevo da Emater sobrecarregado

Com fechamento de parte do trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições em Jandaia, na saída para Mandaguari, os motoristas devem ficar atentos as mudanças para acessar a BR-369 em direção ao Vale do Ivaí.

O fechamento é devido às obras do Contorno.

O motorista que vem de Apucarana para acessar a 369, sentido ao Vale, tem que seguir em frente ao passar pelo trevo interditado e prosseguir até o retorno, que fica em frente ao motel, pra frente do auto posto conhecido como Panorama.

Já os motoristas que vem do Vale do Ivaí e vão em direção a Mandaguari, precisam pegar a 376 em direção a Apucarana e retornar no trevo da Emater, trevo este que já tinha movimento intenso e que fica ainda mais sobrecarregado.

Todos os transtornos deverão se findar com a conclusão da obra em 2024.