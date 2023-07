Agentes da Devesa Civil e Samu realizam treinamento de abordagem a paciente em surto e risco de suicídio

Os agentes da Defesa Civil de Jandaia do Sul e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram treinamento de abordagem a paciente em surto psicótico com risco de suicídio.

O treinamento ministrado pelo Enfermeiro Especialista em Saúde Mental Julio Farinazzo, instruiu os agentes e socorristas em como abordar um paciente em surto visando a segurança de ambos e terceiros durantes a abordagem e transporte do paciente.

O objetivo do treinamento e aprimorar ainda mais o atendimento a este tipo de ocorrência.