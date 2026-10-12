Terça Verde

A semana começa com tempo instável no Paraná
(Simepar) Já ocorre chuva nesta manhã, especialmente entre o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Em algumas cidades as precipitações são fortes acompanhadas de raios....
Montana colide na traseira de carreta em Mauá da Serra
A Polícia Rodoviária Federal atendeu, às 18h45 deste domingo, um sinistro de trânsito no km 294 da BR-376, em Mauá da Serra/PR, no sentido...
Prefeitura de Jandaia do Sul realiza festa em comemoração ao Dia das Crianças
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação, realizou neste sábado (10) a Festa das Crianças, na Sociedade...
Acidente com scooter elétrica conduzida por menor na BR-376 acende alerta
Na noite da última quinta-feira, 08 de outubro de 2026, por volta das 22h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um sinistro do...
Polícia registra duas ocorrências de violação de domicílio em Bom Sucesso
A Polícia Militar registrou duas ocorrências de possível violação de domicílio durante a madrugada deste domingo (11), em Bom Sucesso. Os casos foram registrados...
Mulher com mandado de prisão por furto qualificado é detida em Jandaia do Sul
Uma mulher foi presa na noite de sábado (10), durante uma abordagem da equipe da ROCAM, na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central...
Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Jardim das Flores
Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã de sábado (10), na Rua Pirapó, no Jardim...