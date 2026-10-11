Acidente com scooter elétrica conduzida por menor na BR-376 acende alerta

​Na noite da última quinta-feira, 08 de outubro de 2026, por volta das 22h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um sinistro do tipo colisão traseira no km 182,5 da BR-376, no município de Sarandi, sentido Marialva.

​O sinistro envolveu um automóvel e uma scooter elétrica que trafegava pela faixa da direita (faixa 02). O automóvel atingiu a traseira da scooter, provocando um arrasto do veículo de duas rodas por cerca de 70 metros ao longo da pista.

​A scooter elétrica, capaz de atingir velocidades de até 32 km/h, era conduzida por um adolescente de 14 anos, que transitava pela rodovia sem o uso do capacete de segurança.

O jovem foi projetado da scooter e localizado a cerca de 40 metros do ponto inicial do impacto. Apesar do forte impacto e da dinâmica do sinistro, o menor sofreu apenas escoriações leves. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local por equipes do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarandi para avaliação médica.

​O condutor do automóvel não sofreu lesões. Ele realizou o teste de etilômetro (bafômetro), que resultou negativo para a ingestão de álcool (0,00 mg/L).

​Além da equipe da Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço de atendimento da concessionária responsável pelo trecho.

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