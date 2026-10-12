A semana começa com tempo instável no Paraná

(Simepar) Já ocorre chuva nesta manhã, especialmente entre o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Em algumas cidades as precipitações são fortes acompanhadas de raios. Chuvas mais expressivas, com trovoadas e rajadas de vento, são esperadas entre a tarde e a noite na maior parte do estado, porém, mesmo assim, segue com sensação de tempo muito abafado na maioria das regiões paranaenses.

Na terça-feira não são esperadas mudanças nas condições do tempo, ou seja, chove em diferentes momentos do dia com potencial para ocorrência de temporais. Aquece um pouco mais na metade norte, onde o sol deve aparecer entre muitas nuvens, intercalado com períodos de chuva.