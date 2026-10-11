Prefeitura de Jandaia do Sul realiza festa em comemoração ao Dia das Crianças

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação, realizou neste sábado (10) a Festa das Crianças, na Sociedade Rural do município. O evento reuniu crianças e familiares em um dia especial, marcado por muita diversão, brincadeiras e alegria.

A programação contou com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce e picolés. Também foram servidos pão com carne moída e refrigerante, garantindo um momento de confraternização para as famílias que participaram da festa.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Jandaia do Sul, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, proporcionando às crianças do município um dia de lazer, diversão e alegria.