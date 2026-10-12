Montana colide na traseira de carreta em Mauá da Serra

A Polícia Rodoviária Federal atendeu, às 18h45 deste domingo, um sinistro de trânsito no km 294 da BR-376, em Mauá da Serra/PR, no sentido sul.

Em razão de uma obstrução na via, houve retenção e formação de congestionamento no fluxo de veículos. Apesar das orientações e do monitoramento realizados pela concessionária responsável pela rodovia, o condutor de uma Chevrolet Montana, de 25 anos, não percebeu a tempo a redução da velocidade do tráfego e colidiu na traseira de um veículo de carga.

O sinistro ocorreu em um trecho de reta, com condições de visibilidade.

O condutor da Montana sofreu ferimentos em uma das pernas e foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana/PR, para atendimento médico.

A PRF reforça a importância de os condutores manterem a atenção constante ao tráfego, respeitarem a sinalização e manterem distância de segurança do veículo à frente, especialmente em trechos com congestionamento ou retenção de veículos.