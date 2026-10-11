Mulher com mandado de prisão por furto qualificado é detida em Jandaia do Sul

Uma mulher foi presa na noite de sábado (10), durante uma abordagem da equipe da ROCAM, na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central de Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando reconheceu a mulher, que possuía um mandado de prisão em aberto.

Após a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. Na sequência, a ordem judicial foi confirmada por meio de consulta aos sistemas policiais.

O mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais de Londrina, em decorrência da regressão de regime pelo crime de furto qualificado. Conforme o registro policial, a mulher tinha uma pena restante de 1 ano, 7 meses e 24 dias a cumprir.

Após receber voz de prisão, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde foi apresentada para o cumprimento da ordem judicial e a adoção das providências cabíveis.