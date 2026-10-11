Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Jardim das Flores

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã de sábado (10), na Rua Pirapó, no Jardim das Flores, em Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atendia a ocorrência.

O acidente envolveu um Fiat Uno bege, conduzido por um homem de 80 anos, e uma motocicleta Honda ML 125 vermelha, pilotada por um homem de 25 anos. Conforme o relato do motorista do carro à polícia, ele trafegava pela Rua Pirapó acompanhado da esposa, de 62 anos, quando, ao realizar uma conversão acabou colidindo com a motocicleta, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica. A passageira do automóvel também precisou de atendimento e foi socorrida por populares, que a levaram à mesma unidade hospitalar.

Durante a verificação da documentação, a Polícia Militar constatou irregularidades nas habilitações dos dois condutores. O motorista do Fiat Uno estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. Já o motociclista possuía habilitação apenas na categoria B, incompatível com a condução de motocicletas.

Diante das irregularidades, foram emitidas as notificações administrativas de trânsito. O automóvel foi liberado no local para uma condutora devidamente habilitada, enquanto a motocicleta ficou temporariamente sob custódia em uma oficina nas proximidades, para posterior retirada por um responsável.

A ocorrência foi registrada por meio de um Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico (BATEU), e as partes receberam as orientações necessárias.