Polícia registra duas ocorrências de violação de domicílio em Bom Sucesso

A Polícia Militar registrou duas ocorrências de possível violação de domicílio durante a madrugada deste domingo (11), em Bom Sucesso. Os casos foram registrados em duas ruas da região central do município, com pouco menos de duas horas de diferença.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 1h04, na Rua José Severiano de Almeida. Segundo o relato de uma moradora de 40 anos, um homem vestindo camiseta verde e calça jeans entrou no perímetro de sua residência, carregando um objeto não identificado.

A mulher acionou a Polícia Militar e informou que, apesar da invasão, nenhum pertence havia sido levado do imóvel. Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas não localizaram o suspeito.

Segunda ocorrência

Já por volta das 2h56, a Polícia Militar foi acionada para atender outra situação, desta vez na Rua Araguari.

Uma moradora de 22 anos relatou que um homem desligou o medidor de energia elétrica de sua residência e passou a rondar o imóvel. Ao perceber a movimentação suspeita, ela acionou a polícia, mas o indivíduo fugiu antes da chegada da equipe.

Os policiais realizaram patrulhamento e diligências pela região na tentativa de localizar o suspeito, porém ninguém foi encontrado.

Nos dois casos, as moradoras receberam orientações sobre medidas preventivas de segurança e procedimentos legais. As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar para as providências cabíveis.