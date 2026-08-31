Terça Verde

Prefeitura de Jandaia do Sul realiza obras de drenagem no Jardim Felicidade e Guadalajara
A Prefeitura de Jandaia do Sul deu início, nesta segunda-feira (31), às obras de drenagem no Jardim Felicidade e Guadalajara, com o objetivo de...
1ª Caminhada pela Família reúne mais de 1,4 mil pessoas entre Jandaia do Sul...
A manhã deste domingo (30) foi marcada pela fé, união e participação da comunidade durante a 1ª Caminhada pela Família, que reuniu moradores de...
Jandaia do Sul terá programação especial para a Semana da Pátria
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação e Esportes, preparou uma programação especial para a Semana da Pátria....
Temporal coloca 251 cidades do Paraná em alerta para granizo e ventos de até...
Um alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) coloca 251 municípios do Paraná em situação de perigo nesta segunda-feira (31). O...
Menina de 7 anos morre após carro da família capotar em estrada rural de...
Uma menina de 7 anos morreu após o veículo em que estava com a família capotar na tarde deste domingo (30), na Estrada do...
Ônibus bate na traseira de carreta e deixa 14 feridos na BR-376, em Ortigueira
Um acidente envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta carregada com milho deixou 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (31), na BR-376,...
Homem é encontrado ferido e desorientado em estrada rural de Jandaia do Sul
Um homem de 24 anos foi encontrado caído e ferido em uma estrada rural de Jandaia do Sul, na tarde deste domingo (30). A...