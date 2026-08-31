Jandaia do Sul terá programação especial para a Semana da Pátria

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A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação e Esportes, preparou uma programação especial para a Semana da Pátria. As atividades começam nesta terça-feira (1º) e seguem até o feriado de 7 de Setembro, quando será realizada a tradicional Passeata Cívica.
A abertura oficial da programação acontece nesta terça-feira, às 8h30, no Auditório Municipal, na Praça do Café.
O principal evento será a Passeata Cívica de 7 de Setembro, em comemoração à Independência do Brasil. A concentração será a partir das 8h30, na Avenida Getúlio Vargas, no Auto Posto Vesa. O desfile está previsto para começar às 9h.
A programação deve reunir estudantes, autoridades, representantes de entidades e moradores de Jandaia do Sul, em um momento de civismo e celebração da Independência do Brasil.
A Prefeitura convida toda a comunidade para participar das atividades da Semana da Pátria e prestigiar a Passeata Cívica no dia 7 de Setembro.
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