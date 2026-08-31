Temporal coloca 251 cidades do Paraná em alerta para granizo e ventos de até 100 km/h

Um alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) coloca 251 municípios do Paraná em situação de perigo nesta segunda-feira (31). O aviso teve início à meia-noite e permanece válido até as 23h59.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria atua sobre a região Sul do Brasil e mantém elevados os índices de instabilidade no estado. Com isso, há possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros no acumulado do dia. As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

O alerta abrange municípios das regiões Noroeste, Norte Central, Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Sudoeste, Sudeste e Oeste do Paraná. Entre as cidades incluídas estão Marumbi, Kaloré e São Pedro do Ivaí.

De acordo com o INMET, as condições meteorológicas podem provocar quedas de árvores, alagamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações, além de transtornos em áreas urbanas e rodovias.

A orientação é que a população redobre a atenção durante as tempestades. Em caso de ventos fortes, é recomendado evitar permanecer próximo a árvores, postes, torres de transmissão e estruturas que possam cair. Também é aconselhável retirar aparelhos eletrônicos da tomada durante a ocorrência de raios e temporais.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A lista completa dos 251 municípios em alerta pode ser consultada no aviso divulgado pelo INMET e reproduzido pelo GMC Online.