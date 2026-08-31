Menina de 7 anos morre após carro da família capotar em estrada rural de Marialva

Uma menina de 7 anos morreu após o veículo em que estava com a família capotar na tarde deste domingo (30), na Estrada do S, na zona rural de Marialva, no norte do Paraná.
Segundo informações, a criança foi ejetada do automóvel durante o capotamento. Ela não estaria utilizando cinto de segurança no momento do acidente. A família, moradora de Sarandi, retornava de um passeio em uma cachoeira.
Um enfermeiro que passava pelo local parou para prestar os primeiros atendimentos. Na sequência, equipes do Samu foram acionadas e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar durante aproximadamente 45 minutos. Apesar dos esforços, a criança não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.
Os demais ocupantes do veículo não ficaram feridos.
A Polícia Científica de Maringá esteve no local para realizar a perícia e auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.