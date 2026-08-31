Homem é encontrado ferido e desorientado em estrada rural de Jandaia do Sul

Um homem de 24 anos foi encontrado caído e ferido em uma estrada rural de Jandaia do Sul, na tarde deste domingo (30). A ocorrência foi registrada por volta das 16h43, na Estrada do Sassá, nas proximidades de uma área de mata.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada por populares, que informaram sobre um indivíduo caído em via pública.
No local, os policiais encontraram o homem apresentando sinais de confusão mental, com as roupas rasgadas e diversas escoriações pelo corpo. Não foram informadas as circunstâncias que teriam provocado os ferimentos.
Diante da situação, o socorro médico foi acionado. Uma equipe da Defesa Civil compareceu ao local, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde ele recebeu avaliação e cuidados médicos.
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