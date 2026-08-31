1ª Caminhada pela Família reúne mais de 1,4 mil pessoas entre Jandaia do Sul e Marumbi

A manhã deste domingo (30) foi marcada pela fé, união e participação da comunidade durante a 1ª Caminhada pela Família, que reuniu moradores de Jandaia do Sul e Marumbi em um momento de confraternização e devoção.
Ao todo, 1.230 pessoas de Jandaia do Sul participaram da caminhada, além de outras 240 pessoas de Marumbi, totalizando aproximadamente 1.470 participantes.
O percurso teve como destino a Capela Nossa Senhora Aparecida, na região do Maracanã, onde os participantes encerraram a caminhada em um ambiente de fé e celebração.
A iniciativa proporcionou um momento especial para famílias, amigos e integrantes das comunidades dos dois municípios, que caminharam juntos em uma demonstração de união e espiritualidade.
A organização destacou a grande participação popular e classificou o evento como uma caminhada marcada pela beleza, pela fé e pelo espírito de família.
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