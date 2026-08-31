Ônibus bate na traseira de carreta e deixa 14 feridos na BR-376, em Ortigueira

Um acidente envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta carregada com milho deixou 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (31), na BR-376, em um trecho entre os municípios de Imbaú e Ortigueira.
A colisão aconteceu por volta das 2h, na altura do km 360 da rodovia. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia pela faixa da direita quando foi atingida na traseira pelo ônibus, que fazia a linha entre Umuarama e Curitiba.
Ao todo, 13 passageiros e o motorista do ônibus ficaram feridos. Segundo as informações iniciais, todos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico em Ortigueira.
A ocorrência mobilizou equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e da concessionária CCR PR Vias.