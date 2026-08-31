Prefeitura de Jandaia do Sul realiza obras de drenagem no Jardim Felicidade e Guadalajara

A Prefeitura de Jandaia do Sul deu início, nesta segunda-feira (31), às obras de drenagem no Jardim Felicidade e Guadalajara, com o objetivo de solucionar problemas antigos relacionados ao escoamento das águas pluviais e à erosão. O trabalho está sendo realizado com recursos próprios do município e contempla a instalação de aproximadamente 130 manilhas.
A intervenção ocorre em um ponto que há anos apresenta dificuldades em períodos de maior volume de chuva. A ausência de uma estrutura adequada para direcionar a água contribuiu para o avanço da erosão, comprometendo as condições do local e gerando preocupação para moradores das proximidades.
Com a execução do serviço, as equipes municipais estão implantando uma nova estrutura de drenagem para captar e direcionar corretamente as águas pluviais, reduzindo a força do escoamento e, consequentemente, os danos provocados no solo. O trabalho busca oferecer uma solução mais adequada para evitar o avanço das erosões e melhorar as condições de infraestrutura da região.
A instalação das manilhas integra o conjunto de ações de infraestrutura desenvolvidas pela administração municipal em diferentes pontos de Jandaia do Sul. Além de enfrentar um problema antigo dos bairros Jardim Felicidade e Guadalajara, a obra representa um investimento preventivo, contribuindo para a conservação da área e para maior segurança dos moradores.
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