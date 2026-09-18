Temporais retornam ao Paraná neste sábado, diz Simepar

Neste sábado os temporais retornam ao Paraná. Presença de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina favorece o ingresso de calor e umidade desde o Norte do Brasil, situação que favorece o desenvolvimento de várias áreas e linhas de instabilidade.

A circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera também contribui para formação das instabilidades. No Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul as precipitações ocorrem a qualquer hora do dia. Nos demais setores especialmente a partir da tarde.

Além de chuva, há condição para rajadas de vento fortes, descargas atmosféricas e até granizo. No Leste não esquenta muito durante o dia. Já na faixa norte o calor é mais expressivo, com temperaturas superando os 27 °C.