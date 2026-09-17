Homem de 31 anos é encontrado sem vida em Mandaguari

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Faleceu na manhã desta quinta-feira (17), aos 31 anos, Lucas Abdo Pereira. Ele trabalhou por muitos anos na loja da TIM.

Lucas teria sofrido um mal súbito e foi encontrado sem vida em casa, na Vila Verde em Mandaguari.

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