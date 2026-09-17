Homem de 31 anos é encontrado sem vida em Mandaguari
Faleceu na manhã desta quinta-feira (17), aos 31 anos, Lucas Abdo Pereira. Ele trabalhou por muitos anos na loja da TIM. Lucas teria sofrido um...
Rumo promove ações de segurança ferroviária no Paraná. Em Jandaia do Sul será no...
(Divulgação) O Paraná receberá, entre 18 e 25 de setembro, uma série de atividades de segurança ferroviária promovidas pela Rumo durante a Semana Nacional...
Rodovias da região terão radar que multa quem freia só no equipamento
Motoristas que trafegam por rodovias da região deverão encontrar uma nova tecnologia de fiscalização em fase de testes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres...
Festival Nós da Cultura promove edição “Lado B” em Jandaia do Sul
Evento será realizado neste domingo (20), no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, com programação voltada à música e à cultura O Departamento Municipal...
Família é rendida durante assalto e tem caminhonete roubada em Kaloré
Uma família foi vítima de um assalto na noite desta quarta-feira (16), em Kaloré. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na Rua...
Mirela Bueno Ferreira aniversariando
Aniversariando nesta quarta-feira (16) Mirela Bueno Ferreira. Familiares enviam parabéns.
Aniversariando Renan Esteves
Aniversariando nesta quarta-feira (16) Renan Esteves, Filho do Donizetti Silva e da Bete. "Parabéns, felicidades, tudo de bom meu querido Filho Renan Esteves. Que Deus...