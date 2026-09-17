Rumo promove ações de segurança ferroviária no Paraná. Em Jandaia do Sul será no dia 23

(Divulgação) O Paraná receberá, entre 18 e 25 de setembro, uma série de atividades de segurança ferroviária promovidas pela Rumo durante a Semana Nacional de Trânsito. As ações integram o Movimento Nacional de Segurança Ferroviária e incluem blitzes educativas, palestras e iniciativas voltadas principalmente à prevenção de acidentes nas passagens em nível, cruzamentos entre vias e ferrovias. Neste ano, a campanha nacional de trânsito traz a mensagem “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

Entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025, o Brasil registrou 2.685 acidentes de trânsito envolvendo a operação ferroviária, segundo dados da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF). A falta de atenção e o desrespeito à sinalização estão entre as principais causas das ocorrências, reforçando a importância da conscientização e da prevenção.

As atividades serão realizadas com a participação de prefeituras, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, departamentos de estradas de rodagem, órgãos de trânsito e instituições de ensino. A programação inclui blitzes educativas em passagens em nível, palestras, visitas e ações em escolas, voltadas a motoristas, pedestres, ciclistas e demais usuários das vias que cruzam as ferrovias.

Entre as orientações que serão reforçadas durante as ações está a atenção redobrada nas passagens em nível. Nesses locais, a legislação de trânsito determina prioridade para o trem. Os motoristas devem realizar a parada antes dos trilhos e aguardar a passagem completa da composição antes de avançar. Diferentemente dos veículos leves, um trem de carga pode precisar de até um quilômetro para parar completamente após o acionamento dos freios de emergência.

“A segurança é um compromisso permanente da Rumo e uma responsabilidade compartilhada com toda a sociedade. Manter um diálogo próximo com as comunidades e promover ações educativas são iniciativas fundamentais para ampliar a conscientização. Queremos contribuir para uma convivência mais segura entre a comunidade e a ferrovia, reforçando atitudes que podem fazer a diferença no dia a dia e ajudar a salvar vidas”, afirma Marcelo Fiedler, gerente de Relações Institucionais da Rumo.

A programação contempla Pinhais, Piraquara, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Jandaia do Sul, Mandaguari e Ponta Grossa. A agenda inclui iniciativas voltadas ao público escolar, profissionais do transporte e usuários das vias próximas à ferrovia.

Mandaguari terá palestra sobre segurança em passagens em nível

Um dos destaques da programação será a palestra gratuita “Segurança no Trânsito com Foco em Passagens em Nível”, marcada para 24 de setembro, das 8h às 11h, na Câmara Municipal de Vereadores do município. O encontro será voltado a motoristas e demais usuários das vias que cruzam a ferrovia.

A programação contará com representantes da Rumo, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da 81ª Ciretran de Mandaguari. Durante a palestra, a equipe da concessionária abordará medidas de prevenção de acidentes, dados sobre ocorrências registradas na região, o significado da sinalização ferroviária e a dinâmica de circulação e o processo de frenagem dos trens.

Ao final, os participantes poderão esclarecer dúvidas diretamente com os especialistas e representantes das instituições envolvidas.

Ações integram o Movimento Nacional de Segurança Ferroviária

As ações realizadas pela Rumo no Paraná integram o Movimento Nacional de Segurança Ferroviária, que reúne nove empresas de transporte ferroviário e logística de cargas, com apoio da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Serviço

Programação no Paraná

Data Hora Local Cidade Ação 18/09, sexta-feira 10h00 Passagem de Nível da Avenida Camilo di Lelis Pinhais/PR Blitz educativa, com participação da Guarda Municipal 21/09, segunda-feira 11h00 Passagem de Nível da Avenida Getúlio Vargas, nº 15, Centro Piraquara/PR Blitz educativa com participação da Prefeitura, Detran, DER e Colégio Cívico Militar 22/09, terça-feira 8h00 Transportadora Radar e Vysa Transportes Rolândia/PR Visita técnica ao sistema de transporte público municipal, com orientações aos motoristas sobre segurança no trânsito e cuidados nos cruzamentos ferroviários 22/09, terça-feira 14h00 Passagem de Nível a definir Arapongas/PR Palestra com alunos do programa Menor Aprendiz do CIEE, em parceria com a Guarda Municipal 23/09, quarta-feira 9h00 FACNOPAR Apucarana/PR Panfletagem e abordagem educativa aos alunos da faculdade, com orientações sobre segurança no trânsito e cuidados nos cruzamentos ferroviários 23/09, quarta-feira 14h00 Passagem de Nível da Avenida Tancredo Neves Jandaia do Sul/PR Blitz educativa, com participação da Prefeitura e da PRF 24/09, quinta-feira 8h00 Anfiteatro de Mandaguari Mandaguari/PR Palestra “Segurança no Trânsito com Foco em Passagens de Nível”, realizada pela Prefeitura, Secretaria de Trânsito e PRF 25/09, sexta-feira 10h00 Escola Prática de Trânsito do DER Ponta Grossa/PR Participação em aula na Escola de Trânsito, com abordagem sobre segurança ferroviária e orientações quanto aos cuidados necessários nas passagens em nível 25/09, sexta-feira 13h30 Passagem de Nível da Avenida Monteiro Lobato Ponta Grossa/PR Blitz educativa, com participação do DER e da Setran

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias de carga do país e oferece soluções logísticas eficientes, seguras e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administramos cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base de ativos é formada por 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. São mais de 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 10 terminais de transbordo ao longo da malha e 6 terminais nos principais portos brasileiros. Pelo terceiro ano consecutivo, permanecemos na posição de primeira e única empresa brasileira do setor de logística a compor as carteiras Global e de Mercados Emergentes do Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC), além de compor o ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.