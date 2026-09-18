Mulher descobre empréstimos feitos após contas bancárias serem hackeadas em Kaloré

Uma mulher de 49 anos procurou a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (17) para registrar uma ocorrência de estelionato após descobrir que empréstimos haviam sido contratados em seu nome.

Segundo o boletim, a vítima relatou que suas contas do Bradesco e da Caixa Econômica Federal, por meio do aplicativo Caixa Tem, teriam sido acessadas de forma indevida por um golpista.

Ainda conforme o relato, foram realizados três empréstimos em seu nome, nos valores de R$ 3 mil, R$ 1,2 mil e R$ 1 mil, totalizando R$ 5,2 mil.

A vítima contou que só percebeu o golpe quando acessou o aplicativo bancário e verificou um débito de R$ 256, referente à parcela de um dos empréstimos.

Ela informou aos policiais que procurou as agências bancárias para tentar solucionar a situação, mas até o momento não havia obtido retorno.

Diante dos fatos, a mulher recebeu orientações da equipe policial e o boletim de ocorrência foi confeccionado para registro e demais providências.