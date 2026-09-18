Pedestres relatam ameaça de motorista durante travessia na faixa em Jandaia do Sul

A Polícia Militar registrou, na tarde desta quinta-feira (17), uma ocorrência de ameaça na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central de Jandaia do Sul.

Segundo o relato feito à equipe policial, uma mulher caminhava pela via pública acompanhada da mãe e de um bebê, que estava em um carrinho. Durante a travessia pela faixa de pedestres, o condutor de um Ford Fiesta preto teria avançado com o veículo em direção às pedestres, sem parar para permitir a passagem.

Ainda conforme o relato, a mulher conseguiu puxar a mãe e o carrinho do bebê a tempo, evitando que fossem atingidos pelo automóvel.

Após passar pelo local, o motorista teria feito gestos com os braços, demonstrando irritação. A ocorrência foi registrada como ameaça.

A solicitante informou aos policiais que tinha interesse em representar contra o condutor e recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.