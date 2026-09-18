Condenado por estupro de vulnerável é preso em Jandaia do Sul

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, no começo da tarde desta sexta-feira (18), um mandado de prisão contra um homem de 43 anos, no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado e preso em cumprimento a uma ordem judicial. Ele possui condenação a 20 anos de reclusão, relacionada ao crime previsto no artigo 217 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940) Estupro de Vunerável.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.