Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva em Jandaia do Sul

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, nesta quinta-feira (18), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 54 anos, por descumprimento de medida protetiva.

A prisão foi realizada na Estrada São Roque, na zona rural do município. Segundo as informações, a abordagem ocorreu de forma tranquila e não foi necessário o uso de algemas.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado e entregue ao Departamento Penitenciário (Deppen) de Jandaia do Sul, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

O descumprimento de medidas protetivas pode resultar na decretação da prisão preventiva, conforme previsto na legislação brasileira.