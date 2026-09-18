Menina de 12 anos é mordida por cachorro solto em rua de Bom Sucesso

Uma menina de 12 anos foi mordida por um cachorro que estaria solto em via pública na noite desta quinta-feira (17), na Rua Nahur Vanzella, na região central de Bom Sucesso.

De acordo com o registro da Polícia Militar, a mãe da menor relatou que a filha passava pela esquina próxima à residência da família quando foi atacada pelo animal, descrito como um cachorro branco com pintas pretas.

A menina sofreu mordidas no tornozelo e na coxa. Segundo o relato, o cachorro costuma permanecer solto nas proximidades de uma residência de esquina, porém a solicitante não soube informar quem seria o proprietário.

A equipe policial realizou buscas para tentar localizar o responsável pelo animal, mas foi informada por moradores de que o cachorro vive solto pelas ruas. Quando os policiais chegaram ao endereço, o animal ainda estava em via pública.

Diante da situação, o setor responsável da Prefeitura de Bom Sucesso foi acionado para adotar as providências cabíveis. A ocorrência foi registrada e a mãe da menina recebeu orientações da equipe policial.