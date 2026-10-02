Temporais provocam danos históricos à rede elétrica do Paraná em setembro

O Paraná enfrentou um dos meses mais severos dos últimos anos em relação a eventos climáticos. Em setembro, vendavais com rajadas superiores a 100 km/h, chuvas recordes, granizo e três tornados confirmados pelo Simepar provocaram danos em diversas regiões do Estado.

Segundo a Copel, ao longo do mês foram substituídos 2.061 postes, seis torres de alta tensão e 113 quilômetros de cabos rompidos, além de equipamentos danificados. No período de maior impacto, mais de 3 mil profissionais foram mobilizados simultaneamente para restabelecer o fornecimento de energia.

Nos dias 22 e 28 de setembro, cerca de 257 mil imóveis tiveram o fornecimento interrompido em cada um dos episódios. No dia 22, foram 2,7 mil profissionais atuando em 1.187 equipes, enquanto no dia 28 o contingente chegou a 3.039 trabalhadores.

Os temporais também provocaram grandes transtornos em outras regiões. Em Apucarana, por exemplo, os ventos chegaram a 124,9 km/h, acompanhados de granizo e 73,6 milímetros de chuva. No Vale do Ribeira, estradas foram bloqueadas e municípios ficaram isolados. As equipes da Copel trabalharam por seis dias consecutivos na recuperação da rede, instalando 196 novos postes e recuperando 14,6 quilômetros de cabos.

O Simepar também confirmou tornados em Goioerê, Francisco Alves e Espigão Alto do Iguaçu.

Além dos ventos extremos, setembro registrou volumes históricos de chuva em diferentes regiões do Paraná. Estações meteorológicas do Simepar com décadas de registros alcançaram marcas recordes para o mês, evidenciando a intensidade dos eventos climáticos registrados no Estado.

A Copel informou que mantém monitoramento permanente das condições meteorológicas em parceria com o Simepar para antecipar a mobilização de equipes e agilizar o atendimento durante novos eventos severos.