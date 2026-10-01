Homem denuncia ameaça de morte após cobrança de dívida de R$ 30 em Jandaia do Sul

Um homem de 27 anos procurou ajuda da Polícia Militar após relatar ter sido ameaçado de morte durante a madrugada desta quinta-feira (1º), em Jandaia do Sul. O caso foi registrado por volta de 1h40, na Rua Antonio Dorte Filho.

De acordo com o boletim policial, a equipe foi acionada pela Central de Operações após um homem pedir socorro em via pública. No local, os policiais encontraram o solicitante, que contou estar sendo ameaçado de morte por outro homem devido a uma dívida de R$ 30.

Segundo o relato, o suposto autor teria encontrado a vítima na rua e iniciado a cobrança do valor, acompanhada de intimidações. Os policiais foram até a residência do solicitante para verificar a situação e conversaram com a convivente dele, que estava no imóvel acompanhada dos dois filhos menores.

A mulher relatou que o homem apontado como autor das ameaças também esteve na residência, teria tentado entrar no imóvel e feito ameaças contra a vida de seu companheiro. Conforme o depoimento, ele teria afirmado que, no dia seguinte, a vítima seria “finada”.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem precisou procurar a residência de conhecidos para pedir ajuda e acionar a equipe, pois não estava com aparelho celular no momento dos fatos.

Os policiais realizaram rondas e patrulhamento pela região na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. Ele e a convivente foram orientados pela equipe policial sobre os procedimentos legais e os prazos para representação.

Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado e o caso será encaminhado à Polícia Civil, que deverá adotar as providências cabíveis para apuração dos fatos.