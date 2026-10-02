Aposta de Jandaia do Sul acerta a quina da Mega-Sena 

Uma aposta registrada em Jandaia do Sul acertou cinco das seis dezenas do concurso 3.065 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (1º), e garantiu um prêmio de R$ 49.503,22.

O jogo premiado foi uma aposta simples feita na Lotérica 2000. O município teve a única aposta do Paraná a acertar a quina neste concurso. Em todo o país, outras 46 apostas também acertaram cinco números.

As dezenas sorteadas foram:

08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 82 milhões.

Além dos ganhadores da quina, 3.642 apostas acertaram quatro dezenas, com prêmio individual de R$ 1.053,03.