Adolescente de 17 anos é abordado pela PM após condução perigosa de motocicleta em Jandaia do Sul

Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (30), enquanto conduzia uma motocicleta pelo Centro de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 10h18, na Rua Senador Souza Naves.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando, nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, avistou uma motocicleta sendo conduzida em velocidade considerada incompatível com a segurança do trânsito. Ainda conforme o registro, o condutor acelerava excessivamente e não mantinha distância segura dos demais veículos.

Os policiais acompanharam a motocicleta à distância até que o condutor realizou uma conversão para a Rua Senador Souza Naves, no sentido Centro-Bairro, onde foi possível realizar a abordagem.

Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Na identificação, os policiais constataram que o condutor tinha 17 anos e não possuía CNH ou permissão para dirigir.

A motocicleta, uma Honda CG 150 Titan ES, estava com o licenciamento regular e não apresentava débitos ou pendências. Um condutor devidamente habilitado, categoria AB, compareceu ao local e assumiu a responsabilidade pelo veículo.

Após os procedimentos, a motocicleta foi liberada para o condutor habilitado. A Polícia Militar confeccionou as notificações e os autos de infração de trânsito cabíveis.

Os envolvidos foram orientados e liberados no local, sem registro de ferimentos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência para as demais providências legais