Discussão entre homem de 44 anos com a mãe de 77 mobiliza PM em Marumbi

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada na manhã da última quinta-feira (1º) para atender a uma ocorrência de desinteligência na Rua Vinte e Cinco de Julho, no centro de Marumbi. A solicitação inicial apontava que um homem estaria aparentemente embriagado e ameaçando a própria mãe.
No local, os policiais conversaram com a moradora de 77 anos. Ela esclareceu que seu filho, de 44 anos, havia chegado em casa embriagado e que ambos tiveram apenas uma discussão verbal, descartando qualquer tipo de ameaça ou agressão física. A idosa informou que acionou a equipe apenas para que ele saísse do imóvel e evitasse novos atritos.
Após orientação policial, o homem acatou as recomendações de forma tranquila e retornou para sua residência. Sem novos incidentes, a Polícia Militar registrou o Boletim de Ocorrência Unificado para documentação dos fatos.