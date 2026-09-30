Polícia Civil de Jandaia conclui investigação sobre assalto a família de Kaloré

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu a investigação referente ao roubo ocorrido no dia 16 de setembro de 2026, por volta das 18h47, em uma residência situada na região central de Kaloré/PR.

Na ocasião, um indivíduo portando arma de fogo longa, com características de espingarda calibre .12, rendeu os ocupantes do imóvel, entre eles duas crianças, de 2 e 5 anos de idade. As vítimas foram conduzidas até um banheiro, imobilizadas com abraçadeiras plásticas e mantidas trancadas no cômodo, enquanto o autor subtraía uma caminhonete Fiat/Toro.

Após deixar a residência conduzindo o veículo, o criminoso percorreu diversas quadras, até que a caminhonete apresentou pane, sendo abandonada nas proximidades do ginásio de esportes da cidade. O autor prosseguiu a fuga a pé.

A partir de amplo trabalho investigativo, que envolveu levantamento e análise de imagens de diferentes câmeras de monitoramento, reconstrução cronológica da movimentação do autor, oitivas de vítimas e testemunhas, análise documental e realização de perícia papiloscópica, a Polícia Civil conseguiu identificar de forma segura o responsável pelo crime.

As imagens permitiram reconstruir os deslocamentos realizados imediatamente antes e depois do roubo, inclusive a rota de fuga após o abandono do veículo. Durante as diligências, uma testemunha também reconheceu o investigado como a pessoa visualizada durante a fuga, sendo sua identificação corroborada por outros elementos objetivos obtidos no curso da investigação.

O investigado negou a autoria e apresentou versão segundo a qual estaria em uma residência no momento do crime. Contudo, a própria análise das câmeras de monitoramento existentes no imóvel infirmou o álibi apresentado, demonstrando que ele havia deixado o local aproximadamente dez minutos antes do roubo e retornado somente após a consumação do delito e o percurso de fuga.

A identificação foi definitivamente reforçada por prova técnico-científica. Perícia papiloscópica realizada no veículo subtraído identificou dois fragmentos de impressão digital pertencentes ao investigado, consolidando sua vinculação material à caminhonete utilizada na fuga.

Diante do conjunto convergente de elementos testemunhais, documentais, audiovisuais e periciais, a Polícia Civil concluiu pela identificação do autor, que foi formalmente indiciado pelo crime de roubo majorado pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo.

Com a conclusão das diligências e a elaboração do relatório final, o Inquérito Policial foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências legais subsequentes.