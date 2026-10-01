Temporal causa estragos na Rodoviária de Londrina

Um forte temporal atingiu Londrina na manhã desta quinta-feira (1) e provocou estragos em diferentes pontos da cidade. Entre as ocorrências registradas está a destruição de parte da estrutura de vidro da Rodoviária de Londrina, atingida pela força dos ventos.

Além dos danos no terminal rodoviário, o temporal também provocou quedas de árvores em diversos locais. Equipes foram mobilizadas para atender as ocorrências e realizar a limpeza e a liberação das áreas afetadas.

A chuva acompanhada de ventos fortes tem provocado transtornos em diferentes regiões do Paraná nos últimos dias. Em Londrina, eventos recentes também já haviam causado quedas de árvores e destelhamentos.