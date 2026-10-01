Outubro com desconto

Temporal causa estragos na Rodoviária de Londrina
Um forte temporal atingiu Londrina na manhã desta quinta-feira (1) e provocou estragos em diferentes pontos da cidade. Entre as ocorrências registradas está a...
Adolescente de 17 anos é abordado pela PM após condução perigosa de motocicleta em...
Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (30), enquanto conduzia uma motocicleta pelo Centro de Jandaia do...
Homem denuncia ameaça de morte após cobrança de dívida de R$ 30 em Jandaia...
Um homem de 27 anos procurou ajuda da Polícia Militar após relatar ter sido ameaçado de morte durante a madrugada desta quinta-feira (1º), em...
Polícia Civil de Jandaia conclui investigação sobre assalto a família de Kaloré
A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu a investigação referente ao roubo ocorrido no dia...
Leilão de terrenos industriais de Jandaia do Sul tem nova data; cadastramento já está...
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo, anunciou a nova data para a realização do Leilão...
Prefeito Ditão envia à Câmara projeto que eleva auxílio-alimentação dos servidores para R$ 500,00
A Prefeitura de Jandaia do Sul encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 063/2026, que estabelece uma nova regulamentação para o auxílio-alimentação...
Polícia Militar e SAMU são mobilizados após homem em surto tentar invadir residência em...
Uma ocorrência envolvendo um homem em aparente surto psicótico mobilizou a Polícia Militar e uma equipe do SAMU na madrugada desta quarta-feira (30), na...