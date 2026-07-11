Suspeito de tráfico é preso na Vila Rica

Um homem de 35 anos foi preso na noite desta sexta-feira (10) por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação da equipe ROTAM da Polícia Militar, em Jandaia do Sul. A ação ocorreu em uma residência localizada na Rua Benedito José da Silva, no bairro Vila Rica, após denúncias apontarem intenso comércio de entorpecentes no local.
Segundo a Polícia Militar, as informações indicavam que a residência estaria sendo utilizada como ponto de venda de crack, com usuários de drogas sendo empregados para realizar a comercialização. Antes da abordagem, os policiais realizaram um período de vigilância e observaram a movimentação constante de pessoas entrando e saindo do imóvel, comportamento considerado compatível com a prática do tráfico.
Durante a aproximação da equipe, um homem de 35 anos, que estava na entrada do terreno, teria percebido a presença dos policiais e fugido para o interior da residência. A equipe entrou no imóvel e conseguiu abordá-lo. Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito resistiu à prisão, sendo necessário contê-lo. A resistência resultou em escoriações, registradas em documento específico da ocorrência.
Na revista pessoal, os policiais encontraram 18 porções de substância análoga ao crack, que totalizaram 3,84 gramas, além de R$ 119 em dinheiro trocado, quantia que, segundo a PM, pode estar relacionada à comercialização da droga.
Durante a operação, um usuário de 27 anos também foi identificado. Ele relatou aos policiais que havia comprado quatro porções de crack pelo valor de R$ 40. O pagamento, segundo seu depoimento, foi realizado via PIX para outro suspeito, e ele teria recebido a orientação de retirar a droga com o homem preso na residência.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O usuário também foi conduzido para prestar esclarecimentos sobre a aquisição do entorpecente e auxiliar nas investigações.
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