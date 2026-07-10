Homem foge de abordagem policial, resiste à prisão e é encaminhado à delegacia em Jandaia do Sul

Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (9), após fugir de uma abordagem policial e resistir à prisão na Rua João Dias do Nascimento, na região central de Jandaia do Sul.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou uma VW Saveiro preta ocupada por três pessoas. Durante a aproximação da viatura, um dos passageiros tentou esconder o rosto, atitude que despertou a suspeita dos policiais.

Ao tentarem realizar a abordagem, o motorista acelerou o veículo e ignorou a ordem de parada. A caminhonete percorreu cerca de 200 a 300 metros antes de estacionar. Nesse momento, um dos passageiros desembarcou e fugiu a pé.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançar o suspeito. Conforme a PM, ele desobedeceu às ordens da equipe e resistiu à abordagem, sendo necessário o emprego de técnicas de imobilização para contê-lo e realizar o algemamento, diante do risco de nova tentativa de fuga.

Após ser detido, o homem afirmou que havia fugido porque acreditava existir um mandado de prisão contra ele. Segundo seu relato aos policiais, sua advogada teria informado que a ordem judicial teria sido expedida após o rompimento da tornozeleira eletrônica que utilizava.

Durante a revista pessoal, a equipe encontrou aproximadamente R$ 3.150 em dinheiro, distribuídos em diversas cédulas. O suspeito alegou que o valor seria proveniente da venda de um aparelho celular. No interior da Saveiro também foi localizado um iPhone azul com capa branca.

Os demais ocupantes do veículo foram revistados, porém nenhum material ilícito foi encontrado, sendo eles liberados no local.

Ainda durante a ocorrência, os policiais constataram que o motorista da caminhonete não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD). Como a irregularidade não foi sanada, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da 2ª Companhia da Polícia Militar de Jandaia do Sul.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde responderá, inicialmente, pelos crimes de desobediência e resistência. Além disso, a Polícia Civil deverá apurar a ausência da tornozeleira eletrônica e a origem do dinheiro encontrado com ele. O homem recusou atendimento médico após a prisão.

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