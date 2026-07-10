Mãe morre após carro ser atingido entre dois caminhões na PR-444; filho de 13 anos sobrevive

Uma sequência de colisões transformou a noite desta quinta-feira (9) em uma tragédia na PR-444, em Arapongas. Uma mulher de 42 anos morreu após o carro que conduzia se envolver em um acidente com dois caminhões. O filho dela, de apenas 13 anos, sobreviveu e foi socorrido com ferimentos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 21h25, no trecho entre Arapongas e Mandaguari. A motorista seguia pela rodovia em um veículo BYD quando, por circunstâncias que ainda são investigadas, atingiu a traseira de um caminhão que trafegava no mesmo sentido.

Com a força do impacto, o automóvel atravessou para a pista contrária e acabou colidindo frontalmente contra um segundo caminhão, agravando ainda mais a violência da batida.

A condutora morreu ainda no local. O adolescente que viajava no banco do passageiro recebeu atendimento das equipes do Samu e foi encaminhado ao Hospital Honpar I, em Arapongas. O estado de saúde dele não foi detalhado.

Os dois caminhoneiros, de 32 e 37 anos, não sofreram ferimentos. Ambos realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Equipes da Polícia Científica e da Polícia Rodoviária Estadual realizaram a perícia no local para esclarecer a dinâmica do acidente. Conforme o registro da ocorrência, a pista estava em boas condições e o tempo era favorável no momento da colisão. Após os trabalhos periciais, os veículos foram liberados, já que toda a documentação estava regular.

As causas do acidente seguem sob investigação pelas autoridades.

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