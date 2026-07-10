Furto de fiação elétrica é registrado em propriedade rural de Cambira

Um furto de fiação elétrica foi registrado na manhã de quinta-feira (9) em uma propriedade localizada na Estrada Cavalo Cego, na área rural de Cambira.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela Central de Operações para atender à ocorrência. No local, o proprietário informou que, ao chegar à propriedade, percebeu que criminosos haviam furtado toda a fiação elétrica da residência, além dos cabos que compõem o padrão de entrada de energia.
A ação causou prejuízos ao proprietário e comprometeu o fornecimento de energia no imóvel. Após constatar a situação, os policiais realizaram o registro do boletim de ocorrência para dar início às investigações e às demais providências cabíveis.
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