Sábado iniciou com chuva no Oeste e Sudoeste do estado. Veja a previão do Simepar

O sábado iniciou com tempo chuvoso no Sudoeste e Oeste paranaense devido a atuação de áreas de instabilidade que seguem ativas sobre essas regiões bem como no sul do estado. A imagem do mosaico de radares do Simepar mostra o comportamento da chuva e da incidência de trovoadas no momento, onde se observa que há temporais na fronteira com o Paraguai, Oeste e Sudoeste do Paraná e no norte da Argentina se estendendo até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. As chuvas mais volumosas ocorreram em Palotina, 24,0 mm e Entre Rios (distrito de Guarapuava), 12,8 mm.
Durante o sábado, em função do processo de formação de uma nova frente fria, as chuvas se espalham pelo Paraná. São esperadas pancadas de chuva com trovoadas em diversos momentos do dia, inicialmente pela metade sul do estado. Da tarde para a noite as instabilidades se intensificam e há risco para temporais com rajadas de vento e algum granizo pontual, em especial do Centro ao Norte e Leste do Paraná. As temperaturas se elevam de forma mais expressiva no Noroeste, Norte e Leste, com máximas ao redor dos 30 °C.
No domingo, a frente fria avança pelo oceano, mas ainda influencia o tempo no Paraná, especialmente na faixa norte. Nesta região, há potencial para pancadas de chuva com trovoadas entre o turno da manhã e da tarde. Nos demais setores, o sol aparece entre nuvens e o tempo volta a ficar firme. O dia começa com temperaturas amenas no Centro-Sul, e durante a noite o frio se intensifica em todas as regiões, com marcas abaixo dos 10 °C em toda metade sul.
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