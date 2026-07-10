Com apenas 15 anos, Guilherme Sakamoto é convocado para competição internacional

O esporte de Jandaia do Sul tem mais um motivo para comemorar. O jovem atleta Guilherme Sakamoto Pontara de 15 anos, que defende as cores da equipe Cafeeira Cambira, foi convocado para representar o Brasil na 1ª Copa Internacional Interclubes de Futebol de Salão Juvenil, que será disputada entre os dias 23 e 26 de julho, em Viña del Mar, no Chile.

A convocação é um importante reconhecimento ao talento, dedicação e desempenho do atleta, que vem se destacando nas competições de futsal e agora terá a oportunidade de vestir as cores do Brasil em um torneio internacional, enfrentando equipes de diversos países.

Natural de Jandaia, Guilherme leva consigo não apenas o sonho de todo jovem atleta, mas também o orgulho de sua cidade e da região do Vale do Ivaí. A conquista evidencia a força das categorias de base e o trabalho desenvolvido pela equipe da Cafeeira Cambira na formação de novos talentos.

A expectativa é grande para a competição, que reunirá jovens promessas do futsal internacional em busca do título. Para Guilherme a convocação representa um marco em sua carreira esportiva e a chance de mostrar seu potencial em nível internacional.

Jandaia se une na torcida para que o jovem atleta faça uma grande campanha no Chile e continue levando o nome do município e do Brasil cada vez mais longe.

Que essa seja apenas a primeira de muitas conquistas vestindo a camisa do Brasil. Boa sorte no Chile!

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