Atenção Jandaia do Sul: Confira as regras para a coleta de lixo e entulhos

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, faz um importante comunicado à população.

“Pedimos a colaboração de todos para que o lixo seja separado corretamente. Não misture resíduos recicláveis com lixo orgânico e, principalmente, não misture galhos e resíduos de poda com entulho, restos de construção ou demolição.

Lembramos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 30 da Lei Federal nº 12.305/2010, estabelece o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso significa que cada cidadão também é responsável pelos resíduos que gera e pela destinação adequada deles.

Se houver apenas galhadas secas, a Prefeitura fará o recolhimento normalmente. Porém, se estiverem misturadas com entulho, restos de obra ou materiais de construção, não será realizada a coleta. O material permanecerá no local, o responsável será notificado e poderá ser multado.

Reforçamos: entulho deve ser destinado em caçambas apropriadas. Informamos também que a fiscalização já foi iniciada em todo o município.

Para podas de aparência ou de controle, entre em contato com o Almoxarifado pelo telefone (43) 3123-0323 e solicite o serviço do triturador de galhos.

Os calendários de coleta estão disponíveis no site oficial da Prefeitura. Consulte os dias corretos e contribua para que o serviço funcione de forma eficiente, coloque o orgânico na noite anterior ao dia de coleta, e o reciclável pela manhã antes de sair de casa.

Contamos com a colaboração de toda a população. Cuidar da cidade é responsabilidade de todos. Juntos, podemos manter Jandaia do Sul mais limpa e organizada“.