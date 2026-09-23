Simpepar: previsão para esta quarta e quinta-feira

Nesta quarta-feira (23) o céu permanece com muitas nuvens no Leste, Campos Gerais e no Norte, setores onde ainda deve chover fraco/garoar por alguns momentos. Próximo a superfície os ventos sopram de leste/sudeste, transportando umidade e um ar menos aquecido do oceano. No Noroeste e Centro-Sul amanhece com nebulosidade, mas durante o dia o sol aparece. Demais setores fica com poucas nuvens. Destaque para as baixas temperaturas no amanhecer, com valores abaixo dos 10 °C em muitas cidades da metade sul paranaense. Entre a RMC e praias há pouca variação das temperaturas ao longo do dia, enquanto no Noroeste, Oeste e Sudoeste esquenta mais (máximas perto dos 25 °C).

Na quinta-feira a nebulosidade ainda fica variável pela manhã em vários setores do estado, mas sem chuva prevista. Possibilidade de restrição de visibilidade em algumas cidades do Centro-Sul, Campos Gerais e do Leste no período matutino. À tarde o sol aparece na maioria das regiões. As temperaturas ficam amenas no amanhecer, com valores perto dos 10 °C nas regiões de maior altitude do Paraná.